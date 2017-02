Centro do Idoso retoma as atividades em Brasiléia

A prefeita Fernanda Hassem, esteve na sexta-feira, 3, no Centro do Idoso Andrelino Avelino da Silva, para apresentar a nova coordenadora do centro professora, Saida Jafure Maia. Após o recesso, os idosos voltaram cheios de alegria para retomar as atividades.

Na abertura da reunião uma dinâmica com dança movimentou os presentes e convidados. Maria Rosário Melo da Costa, 58 anos, falou da importância do programa para os idosos.

“Esse programa é muito importante para nós idosos. As atividades aqui, não são somente para emagrecer, e sim para o bem da nossa saúde, e isso está em primeiro lugar”, falou.

A nova coordenadora, Saida Jafuri Maia, falou da alegria em assumir esse desafio.

“Eu já trabalhei com eles, são pessoas fáceis de lidar, e eu espero fazer um bom trabalho com todos eles. Perdemos muito tempo, perdemos muitos idosos, e não farei mais o que foi feito em anos anteriores, queremos fazer o melhor para nossos idosos”, disse.

Joseane Pimentel, secretária de Ação Social ressaltou a importância das ações desenvolvidas pelo Centro do Idoso.

“É a nossa primeira atividade com os idosos. A prefeita tem colocado para nossa equipe o desafio de cuidar com carinho, do grupo desse grupo de convivência, estamos programando todas as atividades, para que possamos fazer um bom trabalho”, disse.

Fernanda Hassem, falou dos projetos que serão realizados pelo centro em 2017, sempre valorizando os idosos.

“É uma atividade importante para a gestão pública, estamos iniciando hoje, apresentando toda equipe, e a coordenação do Centro do Idoso, estamos iniciando nossos trabalhos com homens e mulheres da melhor idade. São atividades importantes que serão desenvolvidas na área da saúde, ação social e na área da educação. São pessoas que tanto contribuíram com nosso município, e merecem todo nosso respeito”, finalizou.

