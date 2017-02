Centro do idoso retoma atividades e lança programa Vida e Movimento

A prefeita Fernanda Hassem, esteve na quinta-feira, 16, no Centro de Convivência do idoso onde além de iniciar as atividades de 2017, também foi feito o lançamento do programa Vida e Movimento.

O evento foi marcado pela alegria, interação e respeito com os 70 idosos que participam das atividades realizadas pelo centro.

“Estou muito feliz nesse dia tão maravilho onde retomamos nossas atividades. Queremos trazer melhores dias para os nossos “meninos e meninas”, trabalhando autoestima deles. Eu quero agradecer o esforço de cada um de vocês, a colaboração da nossa prefeita Fernanda Hassem, a equipe da ação social, e a imprensa,” disse a coordenadora do centro, Saida Jafuri.

A festa foi animada pela “Banda da Melhor Idade”, formada pelos músicos experientes Apolinário, Raimundo, Francisco Leal, Raimundo do Justo, Mario, Gilberto e Raimundo Fiscal. Os aniversariantes também foram lembrados, e cada idoso recebeu uma camiseta e uma caneca personalizada. Maria de Lurdes mora no bairro José Moreira, agradeceu o investimento feito no centro.

“Nós só temos a agradecer, parabenizar a prefeita Fernanda Hassem, e nós acreditamos que vamos conseguir fazer disso aqui, uma casa bem animada,” disse

A secretária de Cidadania e Ação Social, Joseane Pimentel, falou da importância do projeto Vida e Movimento.

“ O programa vai oferecer diversas atividades aos idosos, pensando no bem estar deles e numa melhor qualidade de vida. Nossa meta é fazer com que o centro, se torne uma referência no atendimento, as pessoas da melhor idade”, falou

Fernanda Hassem, reafirmou seu compromisso com as pessoas que são beneficiadas com as atividades do centro.

“Hoje temos educadores físicos, a parte de acompanhamento psicológico, de assistência social e toda nossa equipe da área social envolvida com as demais secretarias. Essa ação é prioridade na nossa gestão, são pessoas que já deram sua contribuição ao município e merecem toda atenção e carinho”, disse.

