Charlene Lima se reúne com lideranças em Sena Madureira para debater projeto político para 2018

Na manhã de sexta-feira (12) a empresária Charlene Lima se reuniu com o senador Gladson Cameli (PP/AC), Coronel Ulisses, Enoc Pereira (PPS) e com o representante da Rede no Acre, Carlos Gomes, para debaterem vários assuntos pertinentes à união da oposição e composição partidária para o pleito político em 2018.

Durante o encontro, o Senador Gladson Cameli, agradeceu ao convite da empresária Charlene e a presença de todas as lideranças. Ele que o primeiro passo para garantir o futuro de um projeto renovador é a união dos grupos políticos em todos os municípios do Estado. Na ocasião, Gladson salientou que através das suas emendas parlamentares irá contemplar o município com mais recursos financeiros a serem liberados para investimentos na Educação, Saúde, Segurança e pavimentação.

Gladson afirmou ainda que, se depender do seu apoio, Charlene Lima será eleita a nova representante de Sena Madureira na Assembleia Legislativa em 2018. Segundo o Senador, a empresária, mesmo sem mandato político, tem sido a liderança que mais busca investimentos para sua cidade junto aos parlamentares estaduais e federais.

Após a reunião, que se estendeu até às 13h, o senador Gladson Cameli e Charlene Lima retornaram para a Rio Branco, onde pegaram um voo e cumpriram cumprir agenda no sábado (13) em Cruzeiro do Sul.

