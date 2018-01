Chupa-cabras teriam subtraído dados e dinheiro de cartões em bancos de Rio Branco

Ela ainda faz um alerta para que caso o usuário tenha seu cartão retido no caixa: pedir ajuda ao agente da unidade.

Passou a circular na noite de sábado (27), um áudio dando conta de que em agências do Banco do Brasil em Rio Branco, os caixas eletrônicos estavam sendo usados para subtrair dados e dinheiro em conta de cartões dos usuários. Queixas foram registradas em delegacias e a polícia já abriu procedimento para investigar o possível “chupa-cabra”, instalado por criminosos.

No áudio, uma mulher que se identifica como Carolzinha da AABB, fala que a mãe passou por um golpe e teve o cartão preso em um dos caixas do Banco do Brasil, em frente à Imobiliária Fortaleza, na Avenida Ceará. Após o ocorrido, ela ficou sabendo que seus dados haviam sido furtados e teriam feito empréstimos e pagamentos em seu nome.

“Minha mãe passou por um golpe hoje, chamado ‘chupa-cabra’, no banco do Brasil, que fica em frente a imobiliária fortaleza. O cartão dela ficou retido e, gente… fizeram miséria. fizeram empréstimo, pagaram um monte de coisas. Na agência da Cacau Show também, até no do shopping também estavam fazendo. Mas hoje foi o dia, muita gente indo atrás em delegacia para fazer o B. O”, disse a mulher.

Ela ainda faz um alerta para que caso o usuário tenha seu cartão retido no caixa: pedir ajuda ao agente de segurança da unidade e não entrar em contato por nenhum telefone que a caso seja sugerido por alguém ou em algum papel que saia do caixa.

“Primeira coisa a se fazer é cancelar o cartão. Se o cartão ficar preso, comunica o guardinha lá, ou então não falem com ninguém. Se sair um papelzinho lá, não liga 0800, isso é fraude. Eles pegam os dados, pegam tudo e fazem miséria”, finalizou no áudio a Carol.

Em contato com o delegado de Polícia Civil, responsável pela regional do Banco do Brasil, citado no áudio, Fabrízio Sobreira, foi confirmado que existem queixas realizadas na delegacia neste sábado, relacionados a furto de dados de cartão e dinheiro em conta. O delegado ressaltou que há equipes em campo para o trabalho.

