Chuvas reduzem focos de incêndio; situação ainda preocupa

As chuvas de outubro tem afastado o risco de fogo no Acre. Os focos de calor são, até o dia 19 de outubro, 1% menor que há exatamente um ano. Nessa mesma data de 2016, o Acre registrava 6.870 focos e neste ano, 6.796. Parece não ser grande coisa, mas a população está aliviada com a redução do fumaceiro em Rio Branco. “Teve dia que não dava pra ver o azul do céu”, disse o fotógrafo Assis Lima, que trabalha na Prefeitura de Rio Branco. Choveu por cerca de uma hora em algumas partes da capital no começo da tarde desta sexta-feira, 20. Ao anoitecer, o tempo fechou novamente.

De toda forma, os focos de calor são até o dia 19 o dobro do registrado em todo o mês de outubro de 2016: no ano passado, durante outubro, os focos somaram 505 ocorrências no mês enquanto em menos de vinte dias de outubro deste ano já foram contabilizadas 1.419 ocorrências de incêndios.

O número de focos vinha caindo até 2011 no Acre, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mas subitamente voltou a crescer nos anos seguintes. Apesar de o Governo do Estado estar comemorando a redução de 34% no desmate ilegal, o Acre é 11º que mais queima no Brasil. Esse ranking, mostra o Inpe, é liderado pelo Pará e Mato Grosso.

Por: Opinião