Clima muda radicalmente nesta 2ª com chegada da mais forte onda de frio dos últimos anos, diz Davi Friale

“Nas primeiras horas desta segunda-feira, 17, uma forte frente fria, com ventos intensos, cujas rajadas podem passar de 60km/h, darão início à penetração da mais poderosa onda de frio polar dos últimos anos a atingir a Amazônia. Em Rio Branco, a frente fria chega entre 8 e 12 horas da manhã e, em Cruzeiro do Sul, por volta das 11 horas da noite.Não será surpresa se forem registrados recordes históricos de temperatura baixa, a qual, por exemplo, em Rio Branco, foi 6,0ºC, ocorrida no dia 19 de julho de 1975″”, disse o pesquisador Davi Friale, sobre a mudança de tempo brusca que o Acre deve sofrer nas próximas horas.

“Nossas estimativas são de que, no leste e no sul do Acre e no sul e oeste de Rondônia, os termômetros registrem temperaturas entre 5 e 9ºC, durante esta semana. Estes valores, com ventos acima de 50km/h, dão uma sensação térmica abaixo de zero, para quem, evidentemente, estiver exposto a tais ventos”, explica.

De acordo com Friale, nesta segunda-feira, a temperatura cai brusca e acentuadamente e, por volta das 21 horas, já deverá estar em torno de 14ºC, em Rio Branco, Brasileia e cidades próximas. Em Cruzeiro do Sul, em Porto Velho e em Boca do Acre, por exemplo, as mínimas deverão oscilar entre 11 e 14ºC, nos próximos dias.

Mesmo durante o dia, as máximas deverão ficar abaixo de 18ºC em Rio Branco, Brasileia, Cuiabá, Vilhena e Guajará-Mirim, na segunda-feira e na terça-feira.

As temperaturas noturnas estarão baixas pelo menos até o amanhecer da próxima sexta-feira.

Comentários