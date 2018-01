CNH digital é lançada no Acre e Detran garante que documento é gratuito

G1

A Carteira Nacional de Habilitação digital (CNH-e) foi lançada oficialmente no Acre nesta quarta-feira (17,) em Rio Branco, antes do previsto pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

A versão digital tem o mesmo valor do documento impresso e não tem custos para o usuário. Para ter acesso, o condutor já habilitado deve fazer cadastro no site do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e, depois, baixar o aplicativo no smartphone.