Colombiano que seria especialista em explodir caixas eletrônicos é preso no Acre

Após uma denúncia anônima, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) prenderam no final da manhã desta terça-feira (11), um colombiano identificado como Victor Manuel, 19 anos, e o brasileiro Jhony Lourenço da Silva, 30 anos. Com a dupla, foi apreendida uma escopeta e 8 cartuchos. A prisão aconteceu em uma casa no Ramal do Pica-Pau, em Rio Branco.

De acordo com os policiais que participaram da ação, o colombiano entrou de maneira irregular no Brasil, e estava escondido na residência de Jhony, onde supostamente seria o “Quartel General” de uma facção criminosa. Existe a suspeita de que o estrangeiro tenha vindo ao Acre para auxiliar grupos criminosos em explosão de agências bancárias. O tenente Farias falou sobre o caso.

“É um pais que temos o histórico de como acontece o crime naquele pais, então temos que ter um olhar mais atenciosos, porque não sabemos qual a finalidade dele realmente. Neste momento estamos entregando ele aqui [Delegacia de Flagrantes] porque estava em local de crime”, disse o tenente do Bope.

