Colono sai para caçar antas, esquece onde estão armadilhas e acaba baleado nas duas coxas

“Nunca havia acontecido comigo, mas acidentes infelizmente acontecem”, disse Airton

Sena Online

A dupla que resiste no seringal São Jorge, nas proximidades do Rio Purus, saiu para caçar animais silvestres no local. O irmão de Airton instalou armadilhas pelas redondezas do local, na tentativa de capturar antas para garantir a comida na mesa da família.

O problema começou no momento em que os irmão se separaram para abranger um espaço maior durante a caçada. Airton acabou esquecendo onde haviam sido instaladas as armadilhas do irmão e foi atingido por tiros nas duas coxas, porém sem fraturas.

O colono foi socorrido pelo próprio irmão e agora se encontra internado na enfermaria do Hospital João Câncio Fernandes em Sena Madureira.

Questionado sobre o acidente o colono se resumiu a dizer: “Nunca havia acontecido comigo, mas acidentes infelizmente acontecem. Agradeço a Deus por estar vivo”.

