Coluna da Coutinho

Brasil, gerações futuras e as incertezas

Visitando nossa reserva mnêmica…

Testemunhamos a moeda brasileira batizada e rebatizada até a chegada do real. As medidas de crescimento, as privatizações, o incentivo às demissões voluntárias, desemprego, violência, fome e a miséria, intimamente dividiam espaços com as incertezas.

Enfim…

O amargo cardápio brasileiro suavizava o paladar. Tudo de ruim parecia ter ficado para trás. A inflação controlada, segurança, educação, saúde, lazer e o prazer de viver, passaram a reinar. Tudo parecia bem e o passo seguinte era o mais seguro. As transações monetárias finalmente ganhavam credibilidade.

Mas, como tudo o que e bom dura pouco…

Nossa zona de conforto foi brutalmente abalada por roubos e corrupções. As estruturas que alicerçavam o porto seguro se fragmentaram. A realidade linear se torna frágil e incerta, com isso o desespero aporta. Mais uma vez os demônios ceifeiros resvalam na lama sombria da imoralidade e destroem inocentes. Despertamos do lindo sonho para além do declínio. Estamos sim à deriva!

Sabemos que o Brasil é abençoado em sua geografia…

Porem, com recursos desperdiçados. Um gigante retalhado em capitanias para grupos estrangeiros. Temos administradores desprovidos de moral e ética. Muitos tributos, apadrinhados aos Projetos de Leis Complementares e propostas de reformas vergonhosas e poucas lideranças comprometidas.

Quem não deve não teme ou treme…

Quanto ao Presidente? Denunciado por corrupção, obstrução de justiça, usa seu poder de barganha as claras, para frear investigações. Se isso não é tentativa de obstrução de justiça em pleno mandato, o que seria? Se não tem rabo preso, deixa seguir as investigações…

Gerações do futuro e as incertezas…

Crise generalizada, e temas polêmicos são pautas indispensáveis a serem abordadas dentro de casa. Precisamos entender que a visão geral dos fatos e suas nuances são perceptíveis ao universo do jovem. Exatamente por isso devemos estimular a juventude ao senso critico, compreensão ética e moral nas relações interpessoais. O zelo a si e ao próximo. Debater sobre corrupção, inflação, segurança, educação, saúde, lazer, respeito, direito e deveres. Sem proporcionar conflitos, temos a obrigação de alavancar nossos filhos rumo à construção de um Brasil melhor.

