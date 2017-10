Coluna da Coutinho

Mês das crianças. E por falar em pequeninos…

…a performance artística no Museu das Artes em São Paulo, causou polemica. Durante a exposição, em que um artista se apresentava nu, uma criança o toca com autorização de sua mãe. O vídeo contendo as imagens, compartilhada nas redes sociais, polemizou. Em meio ao turbilhão de conceitos, as definições sobre arte, talvez por ser plástica em suas nuances, de Aristóteles ao contemporâneo, ainda não encontrou harmonia.

Sabemos que a criatividade é inerente ao ser humano…

…e quando expressa, vem arraigada da cultura de sua comunidade. Portanto a habilidade criativa manifestada pelo artista através da dança, sons, imagens e etc., é capaz de estimular o interesse dos espectadores, por sua harmonia, a beleza e a leveza em significar a compreensão íntima da realidade vivenciada.

Enquanto se discute a arte, Estatuto da Criança e Adolescente, censura…

…eu me posiciono em favor do nu artístico, porém, sou contra negligenciar fases da infância, enquanto etapa importante do desenvolvimento humano. Vejo pessoas aflitas por temer a banalização da ética em nossa sociedade. Defendo crianças vivenciando o processo de maturidade através das descobertas gradativas e ajustada à sua idade. Portanto, a criança estimulada ao contato com o nu simplesmente porque é artístico, poderá construir um universo permissivo, onde tocar e ser tocada de forma íntima por qualquer pessoa, tornasse-a natural.

Os romeiros do Brasil caminham movidos por fé…

…no dia da Padroeira do Brasil, a romaria foi comovente. Naquele momento, vivenciamos a espiritualidade devocional incontestável. E perplexa, com tamanha expressão de fé, me indaguei sobre o brotar de sentimentos puros em momentos tão difíceis.

Refleti sobre o Acre, ancorei em Brasileia, Assis Brasil e Xapuri. Cidades castigadas com inundações, fome, doença, insegurança e corrupção. Sujeitada ao êxodo rural, ao subemprego, miséria, delitos e prostituição.

Compartilhei…

…no mesmo espaço com tanta gente sofrida. Em romaria, senti a compaixão coroando a fé. Testemunhei a imaculada entrega ao criador. Vi olhares inundados de amor, esperançosos, erguidos aos céus. Pagadores de promessas curvados, ajoelhados agradecendo. Naquele momento, em prece havia corações renovando as esperanças na força Divina. Ante as luzes e orações, capazes de tocar almas ateístas, cri que Deus nos fortalece para o amanha.

Dia dos Professores…

…tudo começou com D. Pedro I, Imperador do Brasil, que no ano de 1827, reconhecendo a importância do mestre para o crescimento intelectual, no processo de desenvolvimento humano, decretou em 15 de outubro, a obrigatoriedade de escolas em todo o País. Iniciava uma nova fase para o povo brasileiro. Posteriormente a data se transforma em dia dos Professores.

Parabéns aos docentes, corajosos, determinados e firmes. A essa classe negligenciada, que não foge a luta. Que nos ensina a sobrepor obstáculos e construir possibilidades. Que nos direciona a educação coletiva. Que nos permite trocar saberes, erguer horizontes e gerir sonhos.

A campanha de conscientização sobre o câncer de mama…

…se intensifica no Alto Acre com vasta programação para a conscientização do autocuidado, possibilitando o diagnostico no estágio inicial e maiores chances de cura. A luta para despertar a consciência preventiva, ganha aliados na região do Alto Acre. O Outubro Rosa vem acontecendo nas escolas, unidades de saúde, centros de convivência através de palestras, apresentação de filmes, documentários e rodas de conversa.

Associação Sorriso Amigo Câncer Terapia…

…sensibilizado com testemunhos de sofrimento de pacientes em tratamento de câncer. O psicólogo Eco, decide abraçar a causa em companhia de amigos. Alheio as dificuldades sobreposta, ele e seus amigos iniciaram pesquisa de identificação e visitação aos pacientes. Tornou-se parceiro de acolhimento em câncer terapia no Alto Acre.

Com dificuldades financeiras, para as ações sobre as quais se propôs, Eco garante cumprir sua missão. “As doações chegam acanhadas e as reformas do espaço físico acontecem lentamente. Porem, com a ajuda de amigos, a Associação Sorriso Amigo Câncer Terapia segue a fase embrionária com sucesso”, ressalta.

Como resultado de seu trabalho, reconhece a importância de profissionais preparados e dispostos aos desafios no universo de pacientes acometidos por câncer. Diz que, já teve que recorrer às economias particulares afim de concluir ações inadiáveis.

Casos de câncer confirmados no Alto Acre

Assis Brasil 18

Brasileia 123

Capixaba 49

Epitaciolândia 61

Xapuri 93

Total 344

Fonte Associação Sorriso Amigo-Câncer Terapia.

Comentários