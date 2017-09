Coluna da Maria Coutinho

‘Titereiro’ e a Política…

Para quem ainda não se familiarizou com o termo ‘Titereiro’ político, aconselho que abstraia siglas partidárias, faça autoanalise, foque nos políticos, política e democracia. Percorra o caminho do universo democrático. Elimine as ameaças às conquistas dos trabalhadores. Procure enxergar o óbvio. Os direitos e deveres de cada cidadão. Na pratica, eu quero dizer que nosso fabuloso Brasil, agoniza e desaquece da peleia por decência e honestidade. Como salvar a pátria amada dos ‘titereiros’ que manipulam o poder em favor de interesses espúrios?

No picadeiro…

…da homérica Brasília, salvo raras exceções, cada ato é vergonhoso. A bandidagem se renova como praga, destruindo o eufemismo das palhaçadas com danos irreparáveis. Por isso, nosso país permanece abalado por crises na economia, saúde, educação e segurança. Inflação acelerada, índice de 12,8% em desemprego, conforme analise do ultimo trimestre realizado pelo IBGE.

Fonte: g1.globo.com

A população…

…em sua maioria resignada permite enfraquecer a luta. O clamor das ruas desfigura e agoniza. O ódio cresce, destruindo a esperança. Nesse processo, as pautas da corrupção ganham status de naturalidade. A desconstrução da ética permanece apoiada na ganancia e na impunidade. E numa sequencia de fatos, se evidencia os ratos títeres defendendo poderosos, em beneficio próprio.

Contrariando o desejo do brasileense…

…o ramal é longo e injusto. O dinheiro falta desacelerando o movimento no comércio. O custo de vida beira o insuportável. Impostos abusivos surgem inexplicavelmente. O desemprego obriga trabalhadores aos serviços informais. A violência cresce e o desespero aparece.

Fantoches…

…de modo geral, nós brasileiros permanecemos ilhados num inferno chamado sistema e o Lúcifer com sua horda demoníaca e plutocrática, titereia nossa vida. Antes que nos destrua a todos, definitivamente precisamos encontrar saídas!

Tesouro Perdido…

…na ação Tesouro Perdido, a Policia Federal, descobriu cerca de R$ 53 milhões guardados em um apartamento na cidade de Salvador (BA). Segundo a PF, o local era usado pelo ex-ministro dos governos Lula e Temer, Geddel Vieira Lima para guardar valores, oriundos de propinas. Geddel e destaque nas paginas policiais desde que iniciou a vida política e mais uma vez foi pego com a boca na botija, ou seria na mala? Sua defesa afirma serem fantasiosas as acusações. Vamos ver se o descarado, ainda permanecerá solto e aprontando todas.

Fonte: G1.globo.com 05/09/17

Furação Irma…

A cada dia somos surpreendidos com trágicas notícias. Os alerta de desastres fatais não freia o homem, que permanecem agredindo o meio ambiente. Com a passagem do furacão Irma nos Estados Unidos da América e Caribe, foi registrado 42 mortes. Edifícios e casas ficaram destruídos, arvores arrancadas, ruas, bairros, cidades inundadas e desabrigados.

G1 – 06/09/2017 08h34.

Agrofest em Epitaciolândia

Aos idealizadores da Agrofest, feira de agronegócios em Epitaciolândia, registramos nossos parabéns. O evento estava muito bom, organização perfeita e atrações adequadas. Que venham mais e mais festas como essa.

Imagem da Semana

A Praça Ugo Poli volta a ser o ponto de encontro dos brasileenses. Recuperada dos estragos sofridos após duas grandes enchentes, o espaço alternativo ganha visual atraente e agradável. Os turistas retornam para registrar selfies e seguirem a rota de acesso aos países vizinhos. É fácil constatar que a praça ainda se destaca por sua exuberante beleza natural. E para incrementar as tardes da querida Poli, dispomos de atividades culturais variadas. Quanto aos que preferem degustar, temos o tacacá da Tetê, com doces, salgados e aquela pipoca da hora.

A campanha de prevenção ao suicídio…

…continua a todo vapor e permanece durante o mês de setembro. Com as ações, os profissionais de saúde, buscam encontrar meios que resulte em prevenção e redução dos casos de suicídios. Visa também encorajar pessoas com traumas emocionais ou transtornos mentais e familiares procurar ajuda, evitando atitudes com prejuízo irreversíveis. No município de Brasiléia até julho do ano em curso foram registrados 15 casos de autoagressão. Estatística que não revela as subnotificações.

Comentários