Coluna Social – Thay Tavares

80 Anos da Dona Vivi

No dia 05/05/2017 foi comemorando o aniversário de 80 da dona Vivi, A festa foi clicada pelos profissionais Wesley Cardoso e Kimberly Oliveira, uma grande festa foi marcada com a presença de seus filhos, genros, netos, bisnetos parentes e amigos que ali estavam para parabenizar essa figura tão querida por toda a sociedade do Alto Acre.

Supremo Beer

Fotos: Wesley Cardoso

Aniversário da Ayla

Filha da Priscila e Becke, durante toda a tarde de domingo 07/05/17 foi comemorado com muita criança e banho de piscina os 6 anos da princesa Ayla, festinha marcada com muita diversão para seus amiguinhos.

Chá de Fraudas da Maria Luiza

A mamãe Kamila está esperando a princesa Maria Luiza, e organizou uma festinha para seus amigos mais próximos, com tons de rosa um encantador chá de fraudas com muitos presentes e amor esperando a princesa.

Festa Especial Anos 80/90 no Palhoça – 2ª Edição

Não poderia ter sido melhor. Foi muito boa a festa organizada pelo Restaurante e Pizzaria A Palhoça, onde reuniu vários amigos e pessoas que curtiram e ainda curtem os anos 80 e 90. O melhor do rock nas Banda Tue Crap com Alamo Kário e banda.

Essa foi a segunda ediçao que rolou a pedidos dos amantes da boa e velha música. Quem foi com certeza curtiu uma bela noite. Segundo o proprietário, Júnior, muitas atrações estão por vir. Aguardem!

