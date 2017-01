Com a chegada das festividades de São Sebastião, transito muda em Epitaciolândia

Alexandre Lima

Com a chegada do dia para a comemoração de São Sebastião, data essa comemorada em cerca de cinco cidades do Acre pela Igreja Católica, a rotina dessas cidades sofre mudanças em alguns lugares onde é organizado atividades alusivas ao dia.

Em Epitaciolândia, o trecho da Rua Dom Julio Mattioli, que passa ao da Igreja é interditada, fazendo com que os trânsito seja modificado por alguns dias. Os condutores deverão utilizar apenas a Rua Alexandre Esteves Filho no sentido Santos Dumont, o mesmo para quem queira acesso à Avenida Internacional rumo a Bolívia.

Que quiser voltar rumo à cidade de Brasiléia, acessando a Ponte José Augusto, deverá utilizar a Avenida Amazonas, sendo a única com tráfego nas duas vias. O tráfego para veículos de grande porte está limitado nesses dias.

Segundo o calendário, as atividades acontecerá até o dia 21, domingo. A partir da segunda-feira, dia 23, o tráfego será normalizado pela Rua Dom Julio Mattioli, quando as tendas e barracas forem retiradas.

