Com cerca de 40 mil visitantes, carnaval fora de época em Brasiléia superou expectativas

Alexandre Lima

O Município de Brasiléia comemorou oficialmente nesta segunda-feira, dia 03 de julho, o aniversário de 107 anos de emancipação política. Sob a administração da prefeita Fernanda Hassem, do vice-prefeito Carlinho do Pelado e uma grande equipe, uma nova vida já pode ser vista em seis meses de administração.

A prova de fogo, se pode dizer, ficou a cargo da festa que se iniciou a mais de duas décadas e se tornou uma das maiores realizadas no interior do Estado do Acre, onde se reúne mais de 30 mil pessoas que vem de quase todo o Acre, além de visitantes de estados vizinhos, e países como o Peru e Bolívia.

A econômica local foi aquecida nas mais diversas áreas, como hotéis, restaurantes, bares, barracas de bebidas, taxis e mototaxis, entre outros serviços que geraram renda direta e indireta. Se junta aí, o pagamento do Município com parte do 13º salário, que injetou cerca de R$ 2,2 milhões de reais.

Neste início de ano de 2017, emendas para obras que quase foram perdidas por incompetência administrativa de gestões passadas, retornaram e foram aplicadas em tempo hábil para alegria de munícipes que vinham vivendo entre a poeira do verão e a lama do inverno.

O resgate da cultura local também está recebendo um olhar especial. Como uma simples alvorada, que passou por ruas históricas como a Major Salinas, mais conhecida como “Rua da Goiaba”, onde os moradores foram acordados ao som da banda marcial da Polícia Militar do Acre, até a avenida Manoel Marino Montes, parte alta da cidade.

Importante destacar a parceria com instituições importantes como o SEBRAE, Governo do Acre e empresas privadas, que juntaram forças para que a maior festa popular da regional do Alto Acre, pudesse acontecer da melhor maneira possível.

Segundo foi levantado, por parte da segurança pública, os índices apontam para um saldo considerado positivo, com baixo número de pessoas detidas, grande maioria por causa do alto consumo de álcool. Segundo o Capitão da PM, Velasques, o trabalho conjunto entre PM, Polícia Civil e seguranças particulares, foram o diferencial para anular as intenções de pessoas que visaram o lado negativo, e não a folia.

A estimativa nos três dias de festa, se acredita que o público que passou pela praça Ugo Poli em Brasiléia, pode ter chegado a 40 mil pessoas, superando anos anteriores e quebrando um novo recorde.

Até o momento, nenhum sinistro foi registrado na BR 317 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde mostra que os turistas tomaram a devida precaução, afim de evitar acidentes. Por parte do Departamento de Transito do Acre (Detran), algumas ocorrências corriqueiras por parte programa ‘Álcool Zero’. Mesmo com campanhas de conscientização, alguns motoristas teimaram em dirigir após ingerir bebida alcoólica.

Ouça entrevista com o oficial da PM/Acre, durante entrevista com o Fernando Oliveira.

Comentários