Com dívida de R$ 10 milhões para receber do governo, terceirizadas ameaçam parar serviços no Acre

Empresários do setor da terceirização, liderados por Fagner Calegário, consideram a possibilidade de paralisar a prestação dos serviços em alguns órgãos e secretarias do governo do Acre nos próximos dias.

Os empresários estão reivindicando o pagamento do valor dos contratos que deve ser repassado mensalmente pelo Executivo e que tem causado atraso no pagamento aos prestadores de serviço. Entre as secretarias que podem ser prejudicadas com a greve dos terceirizados estão as maiores pastas do Estado, Saúde e Educação.

Fagner Calegário, porta-voz dos empresários, afirmou à reportagem da Folha do Acre que apesar do atraso no pagamento e da busca das empresas por uma solução, o Executivo não tem se manifestado.

“Continuamos sem respostas do governador e não podemos deixar os funcionários serem prejudicados dessa forma”, diz.

Segundo Calegário, o governo Tião Viana deve cerca de R$ 10 milhões de às empresas que trabalham com terceirização, fruto de repactuações de dívidas mais antigas.

Por Gina Menezes

