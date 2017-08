Com formato menor, Miss Brasil será realizado pela primeira vez fora de uma capital

Da Folha de São Paulo

O concurso Miss Brasil adotou um novo modelo este ano: ele será mais intimista, com um público menor do que nas edições passadas, e ocorrerá pela primeira vez fora de uma capital. O evento reunirá as 27 mulheres que foram consideradas as mais bonitas do país em 2017 para eleger a representante brasileira do Miss Universo.

O local escolhido para sediar o encontro no próximo sábado (19) foi Ilhabela, cidade de 32 mil habitantes no litoral norte de São Paulo. As edições anteriores aconteceram na capital paulista. A cerimônia será realizada no Teatro de Vermelhos, espaço em meio à mata atlântica, no sul da ilha.

No ano passado, foram 2.400 no Citibak Hall, em São Paulo, e houve venda de ingressos. Já neste ano, apenas 600 pessoas poderão acompanhar a cerimônia, todos convidados.

Karina Ades, diretora do Miss Brasil, afirma que a experiência em Ilhabela tem sido positiva no período que antecede o evento. Ela considera que a edição na cidade marca a possibilidade de que outros municípios menores também recebam a competição.

“Existe intenção de que o Miss Brasil seja um evento itinerante e passeie pelo país”, afirma. Para isso ocorrer, porém, é necessário que as cidades aceitem pagar os gastos com o concurso.

Ricardo Fazzini, secretário municipal de turismo de Ilhabela, diz que para patrocinar o evento a prefeitura gastou cerca de R$ 2 milhões. Ele considera o valor pequeno em comparação com os impactos que o Miss Brasil vai gerar na cidade.

Segundo ele, a prefeitura estava procurando um meio de promover o nome de Ilhabela na baixa temporada e pesquisou uma série de eventos e promoções possíveis, até ter a ideia do Miss Brasil. “O foco em sediar a disputa não é o evento em si, mas os impactos dele para a divulgação da cidade. Já estamos percebendo o retorno que essa ação está dando e várias métricas mostram o aumento da busca pela cidade”, afirmou.

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ilhabela, Wilson Santos, diz que já é possível notar os impactos. “Só com as candidatas e as pessoas que estamos recebendo nesse período, movimentamos o comércio local. Elas estão usando a rede hoteleira, a gastronomia e muito de nossos serviços. E depois teremos resultados de médio e longo prazo, com a exposição de Ilhabela na mídia nacional e internacional”, afirmou.

CONFINAMENTO

Todas as finalistas desta etapa passaram por seletivas nos 26 Estados do Brasil e no Distrito Federal. Apesar de estar oficialmente agendado para o dia 19 de agosto, as prévias do Miss Brasil já começaram a movimentar Ilhabela.

As candidatas chegaram ao município no último dia 9 para um período de “confinamento” no qual realizarão uma série de atividades. “Queremos explorar todas as qualidades naturais da ilha com as meninas. A maior parte das ações das misses será na natureza. Elas farão aula funcional na praia, irão à cachoeira e até realizarão um ensaio fotográfico num barco, no mar”, diz Ades, organizadora do concurso.

A vencedora do concurso se credencia automaticamente para o Miss Universo e ganhará uma viagem para Dubai e um carro zero quilômetro. A atual campeã, Raissa Santana –segunda negra a ganhar o Miss Brasil– já está em Ilhabela para fazer a passagem da faixa à nova eleita. No Miss Universo 2016, Raissa ficou entre as 13 finalistas.

Entre as atrações para o dia do júri estão os shows das cantoras Maria de la Riva e Miranda Kassin. O evento terá transmissão da Bandeirantes.

