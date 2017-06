Com iniciativa pública privada Carnavale 2017 poderá trazer duas atrações de nome nacional

Fernanda Hassem anuncia calendário cultural de Brasiléia em 2017

Da Assessoria

Na manhã de sexta-feira, 02, a Prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, recebeu a imprensa em seu gabinete, a pauta do encontro foi a divulgação da programação alusiva ao aniversário da cidade e a divulgação de uma parte da agenda cultural de 2017 do município.

Com a chegada do dia 3 de julho, as especulações sobre a programação comemorativa do aniversário de Brasiléia são grandes. Nesse primeiro ano de gestão as perguntas dos munícipes eram diversas, mas uma das principais dúvidas era: quais seriam as atividades promovidas pela prefeitura para comemorar o aniversário da cidade, tradicionalmente um grande festejo na cidade.

Fernanda, juntamente com sua equipe de secretários, decidiram que este ano as comemorações relacionadas ao aniversário de Brasiléia voltariam a ser motivo de orgulho para a cidade e um grande atrativo para os turistas, eis que temos de volta o carnaval fora de época, o famoso Carnavale, não no formato que vinha sendo feito, mas em um novo formato e com um alto padrão, digno dos acreanos.

O Carnavale irá ser feito em parceria com a iniciativa privada, o governo do Estado e o Sebrae. Ao contrário do que se possa pensar, a parceria pública privada vem para somar e viabilizar essa festa que é tão popular no município. A entrada continuará gratuita, e a empresaria Teresinha Pontes, dona da empresa responsável por fazer a folia acontecer, garante que a festa será de excelência e contará com atrações nacionais. O evento acontecerá nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho.

‘Serão três dias de festa com uma banda nacional e teremos também as bandas locais e vamos contratar segurança e toda estrutura será de Brasiléia. Teremos a venda de camarotes , e nossa empresa tem quase 30 anos no mercado, vamos fazer a melhor festa que a cidade já viu”, disse a empresária.

Aproveitando a presença da imprensa, a prefeita, juntamente com Dudé Lima, assessor especial do governador, anunciaram a Feira de Agro-negócio de Brasiléia, que será realizada no mês de setembro, tendo como objetivo fomentar a economia local e ajudar os produtores e artesãos da região a exporem seus produtos.

“O Governo do estado tem essa parceria com a prefeita Fernanda e com o município de Brasiléia, por entendermos o compromisso da prefeita com a cidade. O governador Tião Viana tem ajudado no que pode e ainda vai ajudar muito mais. O país vem passando por uma crise e isto nos afeta, mas com boas parcerias, criatividade, dedicação e zelo pelo dinheiro público a gente consegue fazer muita coisa. Estou muito feliz em estar aqui hoje representando o governo do estado para dar essa notícia, que é a realização do Carnavale, que já é uma tradição, e acima de tudo irá movimentar a economia do estado. Brasiléia, depois de todo o investimento do governo do estado, tem crescido cada vez mais, nós temos uma fábrica de abate de suínos aqui que custou mais de 50 milhões, temos os maiores produtores de milho do estado, aqui em Brasiléia, e portanto esmos felizes em anunciar também a feira do agro-negócio que será realizada aqui, incentivando ainda mais os produtores e gerando mais economia para o município”, pontuou o assessor especial do governador, Dudé Lima.

A prefeita Fernanda Hassem, fala sobre a programação cultural e a relevância da mesma para o município.

“A prefeitura já vem realizando uma programação cultural, como o domingo na praça, que tem sido um grande sucesso, e as datas comemorativas. A prefeitura na verdade está cedendo o espaço para que uma empresa possa realizar a festa, não havendo nenhuma contrapartida financeira do município para o evento, e a nossa parte será a limpeza do espaço durante os três dias de festa, e o acompanhamento para que o evento não perca seu padrão de qualidade. Teremos uma inovação como a matinê para as crianças, e todas as pessoas que irão trabalhar no Carnavale, serão treinadas pela equipe do Sebrae. Além disso teremos no mês de agosto uma Semana Evangélica para o público gospel, e a nossa feira de negócios em setembro ”, finalizou a prefeita.

