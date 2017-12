“Com mais de 1 homicídio por dia, Acre é um dos estados mais violentos do país”, diz deputado

Ghelen afirmou que, segundo dados divulgados na imprensa local, em Rio Branco está sendo registado mais de um homicídio por dia

O líder do Partido Progressista (PP) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Ghelen Diniz, usou a tribuna da casa para afirmar que o Acre está numa escalada absurda de violência. Ele frisou que o governo do Acre precisa tomar atitudes urgentes para resolver a situação.

Ghelen afirmou que, segundo dados divulgados na imprensa local, em Rio Branco está sendo registado mais de um homicídio por dia, colocando o Acre entre os estados mais violentos do país.

“Outubro tivemos 36 assassinatos, em novembro 40, e nesse início de mês já estamos no oitavo homicídio. Isso é um absurdo, faz o Acre ser destaque nacional quando se trata de má notícia”, diz.

O parlamentar disse, ainda, que o governo petista nada tem feito para diminuir os índices de violência e salientou que a população anseia por uma solução.

“O que temos posto é um desgoverno, esses números mostram um descalabro e a sociedade precisa de uma solução”, diz.

Comentários