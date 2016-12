Com pagamentos atrasados, caçambeiros ameaçam fechar ruas e pontes no Centro de Rio Branco no Natal

Luciano Tavares

Motoristas e proprietários de caminhões e máquinas pesadas que prestam serviço para o Deracre ameaçam fechar, durante o período do Natal, ruas e avenidas no Centro de Rio Branco e as pontes que ligam o 1º e 2º distritos da capital por causa de uma dívida milionária do governo com a classe. A categoria também se mobiliza no interior do Acre para fazer manifestações.

A dívida acumulada é de R$ 9 milhões, segundo o Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado do Acre (Sintraba). O governo, segundo o diretor da entidade, Marcos Maia, prometeu que pagaria nesta semana R$ 600 mil, parte da parcela da dívida, conforme um acordo com a categoria, porém até o momento não se pronunciou e os trabalhadores devem passar o Natal e fim de ano sem suas remunerações.

“Fazendo esse repasse a gente faria um divisão entre os trabalhadores, são cerca de 80, e ficaria uns cinco mil pra cada um, mas o diretor do Deracre sequer reponde as mensagens que a gente manda no WhatsApp dele.”

A classe inteira no Acre, aproximadamente 400 trabalhadores do setor começaram a se mobilizar nesta quinta-feira, 22, para não só interditar ruas, como acampar na frente da residência do diretor do Deracre, Cristovam Pontes.

Procurado pela reportagem de ac24horas, o diretor do Deracre informou que apenas na próxima terça-feira será possível se reunir para apresentar uma proposta para a categoria. Ou seja, não há sequer uma data estabelecida para o repasse aos trabalhadores.

“Conversamos com a equipe econômica do governo e a ideia é que a gente sente na próxima terça-feira para avaliarmos uma proposta”, informou Cristovam.

