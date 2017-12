Com pedido de Antonio Pedro, Aleac realiza audiência pública em Xapuri com pauta para produção agrícola

Alexandre Lima, com Marcus José

Uma audiência pública realizada na cidade de Xapuri nesta quinta-feira, dia 8, foi realizada a pedido do deputado Antonio Pedro (DEM), onde teve como principal tema, a produção agrícola da região do Alto Acre, tendo a participação de produtores de vários segmentos.

A Comissão de Legislação Agrária, Fomento, Agropecuária e Meio Ambiente que é presidida pelo deputado Lourival Marques (PT), também contou com a presença da deputada Leila Galvão (PT) e Nelson Sales (PV), além de representantes de órgãos do governo do Acre, instituições financeiras, vereadores e sociedades civil organizada.

O evento considerado de suma importância para o setor que vem recebendo muitas críticas pelo homem do campo, não contou com a presença do prefeito do município de Xapuri, Bira Vasconcelos e secretários, fato esse que gerou protestos pela maioria dos presentes.

Os inscritos para falar durante a Audiência, foram quase unânimes em expor reclamações, direcionadas à falta de apoio tanto pela iniciativa pública, quanto privada, que vem dificultando o acesso aos financiamentos com taxas mais acessíveis.

Lourival Marques e Leila Galvão destacaram a importância da Audiência, uma vez que é discutido a produção, fomento, assistência técnica, agropecuária, além de ouvir o produtor e tentar buscar soluções junto à Assembleia do Estado com os deputados e o governo.

Para o idealizador do pedido, deputado Antonio Pedro (DEM), foi resultado de muitas demandas feitas ao parlamentar pelos produtores da regional. “Eu ando pelo Alto Acre e demais interior do estado e as pessoas tem me cobrado muito a falta de incentivo por parte dos órgãos ligados à produção agrícola em geral. A produção do leite e do milho é uma bandeira que venho levantado na Aleac quase todo dia e diante dos fatos, se fez necessário o pedido e fui atendido pelo presidente da Comissão. Esperamos poder levar essas demandas à Casa do Povo e possamos ter respostas o mais rápido possível”, disse o parlamentar.



Comentários