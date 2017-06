Com R$ 25 milhões garantidos, anel viário e ponte de Brasileia iniciam ainda neste ano, assegura DNIT

Com o anel viário, a BR-317 terá um novo traçado, contornando as cidades de Epitaciolândia e Brasileia

JORGE NATAL

O superintende do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Thiago Caetano, confirmou nesta sexta-feira (9) o empenho do recurso na ordem de R$ 25 milhões para o início da construção do anel viário e a nova ponte que vai interligar os municípios de Epitaciolândia e Brasileia. “Esse recurso é para o levantamento, projeto e início das obras que começam ainda neste ano”, afirmou Caetano.

A obra de infraestrutura na região do Alto Acre, que será executada por um convênio com o Departamento de Estradas e Rodagem do Acre (Deracre), é fruto do empenho de toda a bancada federal do Acre, em Brasília, notadamente o do senador Gladson Cameli (PP).

Com o anel viário, a BR-317 terá um novo traçado, contornando as cidades de Epitaciolândia e Brasileia. A nova ponte, antiga reivindicação da população dos dois municípios, será construída em um padrão internacional e terá cerca de 240 metros de extensão, quatro pistas para veículos e 14 metros de largura.

“Essa obra representa um marco para o Estado do Acre, posto que, junto com a ponte sobre o Rio Madeira, forma o elo que faltava para que a integração com o Pacífico”, destaca Caetano, informando que o custo das obras é estimado em R$ 70 milhões.

