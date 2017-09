Com recursos garantidos por Gladson Cameli, MPE inaugura nova sede em Sena Madureira

Construída através de uma emenda individual do senador Gladson Cameli, no valor de R$ 1,5 milhão, a nova sede do Ministério Público Estadual (MPE) de Sena Madureira foi inaugurada na manhã de sexta-feira (22), numa solenidade marcada pela emoção de quem ajudou a erguer as estruturas físicas e humanas da unidade ministerial.

O procurador-geral Oswaldo D’Albuquerque fez um discurso de agradecimento aos que colaboraram para o fortalecimento da instituição no município, entre os quais o senador Gladson Cameli, autor da emenda que financiou a obra, o governo do Estado, que colaborou com a execução, e a prefeitura, pela cessão do terreno.

“De uma sala anexa ao Tribunal de Justiça, em 1963, atualmente o Ministério Público do Estado do Acre está presente em todo o Acre, seja com estrutura física montada ou com a presença de promotores de Justiça”, disse o procurador.

Em seu discurso, o senador acreano enfatizou que somente com um Ministério Público forte existe a verdadeira democracia.

“Aqui não inauguramos apenas um prédio, mas um novo momento na história de atuação do Ministério Público Estadual em Sena Madureira, dentro dessa obra linda, pessoas vão ajudar a fortalecer essa instituição e combater a corrupção” acrescentou Cameli.

O projeto inicial foi planejado na gestão da promotora das promotoras Patrícia Santos e Vanessa de Macedo. As promotoras se emocionaram durante a solenidade ao agradecer a ação do senador Gladson Cameli e falarem da importância da parceria entre o Ministério Público e a sociedade.

“Graças ao senador Gladson Cameli esta obra foi erguida. Isso demonstra a importância dos poderes constituídos trabalharem em sintonia. Quem ganha é a sociedade que precisa diariamente do nosso servir” disse a promotora Patrícia Santos.

O antigo prédio onde funcionava a instituição foi cedido para o município onde funcionará o Centro de Referência em Assistência Social. A promotora Vanessa de Macedo citou a relação com o prefeito Mazinho Serafim. O chefe do executivo assinou o termo de cessão de uso do prédio ao lado do procurador-geral, Osvaldo D´Albuquerque.

“Expandir o Ministério Público amplia a rede de proteção dos cidadãos que vivem mais distantes dos grandes centros urbanos, o que contribui para os objetivos de construir uma sociedade livre, justa e solidária. A sede do MP, em Sena Madureira, representa um passo em direção a um Acre mais justo e com mais acesso à Justiça”, frisou Gladson Cameli.

O EDIFÍCIO

Construído em dois pavimentos, o edifício está numa área de 796,87m², próximo ao Fórum Desembargador Vieira Ferreira. No térreo, estão localizados o auditório, recepção, protocolo, sala de atendimento, sala de apoio administrativo, três salas de audiência, almoxarifado, entre outros espaços. Dois elevadores completam às exigências legais de acessibilidade.

