Com uniforme rosa e veado como mascote, Filhos de Xapuri criam o Caxinguba Futebol Clube

Por Jairo Barbosa

Xapurienses que residem fora de Xapuri decidiram criar um time de futebol tendo como mascote um veado, com uniforme rosa e batizado de Caxinguba FC.

Para quem nunca ouviu falar dessa fruta nem do folclore que envolve Xapuri e a caxinguba, vamos explicar.

A caxinguba é uma árvore que chega a atingir 25 metros e fornece um fruto amarelado. Na floresta é o alimento preferido do manzama americana, o veado mateiro, comum nessa região. Diz a lenda, que a região de Xapuri concentrava uma enorme quantidade de caxingubas, o que provocou a migração da espécie em busca do alimento.

Assim, Xapuri, apenas por zoação do que por qualquer forma preconceituosa,também era chamada de: a cidades dos veados (animais). Esse rótulo nunca incomodou quem nasceu na terra de Chico de Mendes, pelo contrário, foi mais uma forma de tornar a cidade conhecida. É o que afirma o jornalista Leônidas Badaró, profundo conhecedor do ¨causo¨ e integrante do novo clube de futebol.

¨ Essa estória nunca incomodou, pelo contrário, foi uma forma de enaltecer a cidade e mostrar que isso tem mais um fundo de brincadeira, de gozação, do que de preconceito¨, garante.

Para mostrar que de fato não existe nenhuma relação homofóbica entre Xapuri e o fruto, desportistas decidiram criar o Caxinguba FC, time de futebol amador, formado por xapurienses que residem foram da Princesinha do Acre.

Com uniforme na cor rosa e tendo um veado como mascote, o time está se organizando para fazer seu primeiro amistoso internacional.

No próximo dia 28, no Florestão, em Rio Branco, o Caxinguba recebe a seleção máster de Cobija(Bolívia), para um amistoso. Será a oportunidade para os conterrâneos conhecerem o time que leva o nome de Xapuri de uma forma bem humorada e tendo o futebol como pano de fundo para difundir ainda mais as estórias que fazem do Acre uma terra diferente.