Com venda de livros, deputado pretende comprar cadeira de rodas para jovem

EVERTON DAMASCENO

O deputado Moisés Diniz (PCdoB) laçou uma proposta na manhã de terça-feira (26) para ajudar a estudante de 23 anos, Tailine da Silva Marques, que foi baleada após uma tentativa de assalto no dia 10 de agosto e precisa de uma cadeira de rodas, devido o acidente que tirou parte de seus movimentos.

O parlamentar, que lançou o livro “O Santo de Deus”, nos últimos dias, fez uma publicação em seu perfil no Facebook, com a campanha “Compre um livro e ajude Tailine”. Cada exemplar vendido, contribuirá para a compra do equipamento adequado.

A obra custa apenas R$ 30,00 e os interessados devem comentar a publicação manifestando interesse, citando nome e telefone, ou clicando AQUI.

“A comunidade está organizando uma rifa pra aquisição de uma cadeira de rodas especial e eu vou contribuir com a venda do meu livro”, escreveu Diniz.

Tailine ficou com a bala alojada na coluna e não tem chances de voltar a andar, de acordo com a equipe médica.

