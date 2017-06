Comando de Fronteira do Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva realiza Operação Ágata-Curare IX

A Companhia Especia de Fronteira subordinada ao Comando de Fronteira Acre/ 4º Batalhão de Infantaria, sob da coordenação da 17ª Brigada de Infantaria de Selva , deu inicio em 19 de junho de 2017, a Operação Ágata – Curare IX.

A operação tem por objetivo o combate aos delitos transfronteiriços e ambientais bem como a intensificação da presença do Estado Brasileiro na faixa de fronteira por meio de patrulhamentos terrestres e fluviais; controle de estradas e rios; revistas de viaturas, pessoas, aeronaves e embarcações. As atividades serão desenvolvidas nos municípios de Acrelândia, Plácido de Castro, Capixaba, Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus.

Na operação, estão sendo empregados cerca de 200 militares, utilizando diversas viaturas, embarcações e helicópteros vindos do 4º Batalhão de Aviação do Exército de Manaus. O Ministério da Defesa concebeu as Operações ÁGATA com base no decreto nº 7.496, de 8 de junho de 2011, que institui o Plano Estratégico de Fronteiras. Dessa forma, as Forças Armadas passaram a coordenar as ações integradas contra ilícitos transfronteiriços e ambientais com outros Ministérios, Órgãos e Agências.

Durante a operação, será realizada Ação Cívico Social (ACISO), com consultas odontológicas e médicas à sociedade Acriana. Diariamente, a partir das 1630 h, informações sobre o andamento da operação poderão ser obtidas no Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva.

