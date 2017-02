Começam as matrículas dos candidatos aprovados na primeira chamada regular do Sisu

Ao todo, a instituição oferta 1.810 cadeiras em 38 cursos nos campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul

NANY DAMASCENO

Tiveram início nesta sexta-feira (3) as matrículas para os candidatos selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os estudantes têm até a próxima quarta-feira (8) para realizar o procedimento. É importante que os candidatos fiquem atentos ao cronograma e aos procedimentos estabelecidos pelas instituições, já que não haverá outra chamada para os selecionados na primeira opção de curso.

De acordo com o cronograma publicado pela Universidade Federal do Acre, os candidatos classificados nesta chamada deverão efetuar nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro de 2017 a matrícula institucional, no horário das 8 às 12 horas e das 14h às 17h30.

Ao todo, a instituição oferta 1.810 cadeiras em 38 cursos nos campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, os candidatos classificados deverão entregar obrigatoriamente os documentos conforme o local de oferta do curso no qual obteve classificação, cópias autenticadas ou acompanhadas dos originais dos documentos dispostos no edital disponível no site da instituição.

Os candidatos que estão inscritos na lista de espera do Sisu, bem como aqueles que não foram selecionados em nenhuma das opções na chamada regular e ainda aqueles selecionados na segunda opção, independentemente de terem feito a matrícula, serão convocado no dia 16 de fevereiro. É possível manifestar interesse na lista de espera até o próximo dia 10.

Comentários