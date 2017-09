Comerciante sai para cobrar devedor e é morto a terçadada na Cidade do Povo

Os militares realizaram patrulhamento, mas até a manhã desta segunda-feira (25) nenhum suspeito ainda não havia sido preso

O fato aconteceu na noite deste domingo (24), em uma das residências da quadra 10 no Conjunto Habitacional Cidade do Povo. A vítima, Marcelo Félix da Silva, de 36 anos, era dono de uma distribuidora e foi assassinado a golpes de terçado e tijoladas.

Segundo o coletado pela polícia, ele havia saído de casa para cobrar uma dívida e teria discutido com o homem que lhe feriu com terçadadas (facão) nas costas e no rosto. O suspeito também teria lhe arremessado um tijolo na cabeça após cair no chão inconsciente. Marcelo chegou a ser levado para o Pronto Socorro de Rio Branco, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante atendimento.

Os militares realizaram patrulhamento na intenção de encontrar o acusado desse crime, mas até a manhã desta segunda-feira (25) ele ainda não havia sido preso.

