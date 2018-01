Comerciantes acreditam que vão ter prejuízos com feriados e pontos facultativos de 2018

Os acreanos vão ter 12 feriados e 6 dias com ponto facultativo em dias úteis durante o ano de 2018 . Segundo o calendário divulgado pelo Estado, com todos os feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos, vão ser 22 dias de descanso durante este ano.

“[É prejuízo] com certeza. O movimento deve cair cerca de 30%. Geralmente quando um feriado cai na quinta-feira, sexta e sábado é de folga também. Isso faz com que o movimento baixe e o fluxo de gente caia bastante. E não tem o que fazer, geralmente as pessoas vão para chácaras e outros locais”, afirma Ivan Marques, gerente de uma loja de roupas no Centro da capital acreana.

Segundo o consultor financeiro Alex Barros, os prejuízos financeiros são poucos durante os feriados e pontos facultativos. Ele fala que os comerciantes apenas não conseguem vender, o que pode ser recuperado.

“Prejuízo é aquilo que não tem como recuperar. É importante lembrar que nem todos os feriados divulgados são, de fato, feriado para o comércio”, argumenta o consultor o financeiro.

Barros explica que ter ou não prejuízos é uma questão de planejamento. Ele lembra que os empresários devem fazer um levantamento desses dias de feriados e pontos facultativos para compensar o fluxo de caixa em dias úteis.

De acordo com o especialista, isso faz com que os proprietários evitem perdas significativas por causa de dias parados.

“Com o orçamento, o empresário sabe [o que fazer] para cobrir suas despesas e o valor que precisa vender durante os 30 dias para isso. Ele tem que monitorar isso no dia a dia e ir controlando seu fluxo de caixa”, acrescenta Barros.