Comissão do Sindicato SFMB em Brasiléia realiza confraternização com associados

Da Redação: Marcus José

Em Brasiléia, no dia 02 de Dezembro, a Comissão Municipal do Sindicato (SFMB), realizou grande evento de confraternização de final de ano com os servidores da rede municipal, contando com a presença de mais de 600 participantes, o objetivo como sempre e de promover a integração e comemorar as conquistas de 2017.

O evento aconteceu no Balneário Jarinal durante todo o dia de sábado (02), e foi dirigido aos filiados e seus familiares. Além do delicioso churrasco, frango e porco, durante o almoço contou com a apresentação de Bandas, que animou todos os presentes com o tradicional concurso de forro e vários prêmios e brindes, como também foi montado um espaço com cama elástica, piscina, sorvetes, geladinhos entre outros com monitoramento para que as crianças pudessem se divertir.

O presidente Francisco Aelson, explanou sobre as ações realizadas pelo Sindicato, desde de 2011, junto a sua diretoria até o presente momento, Aelson reforçou sobre os benefícios e a importância da contribuição sindical, falou sobre as parcerias do Sindicato com outras entidades e da preocupação em adequar as ações propostas às demandas dos associados, relatando assim que mesmo com um recurso pequeno, não e fácil realizar um evento desse porte aos funcionários que se dedicam ao Maximo ao município, sempre exige um grande controle por parte do nosso financeiro, finalizando o presidente, disse que foi um dia de muita alegria e congraçamento oferecida aos abnegados servidores de Brasiléia que ajuda a construir um patrimônio administrativo e cultural para nossa cidade. Parabéns a todos.

O SFMB (Sindicato dos Funcionários Municipais de Brasiléia), funciona junto à sua sede própria, na Rua João Jovino de Oliveira Nº 819 – Bairro Samaúma Fone (68) 3546-3215 Brasiléia/Acre ou [email protected]

