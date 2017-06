Comissão Organizadora abre inscrições para o Concurso da Garota Agro Fest 2017

A Comissão Organizadora iniciará nesta segunda feira as inscrições para o concurso da Garota Agro Fest 2017, já foram formadas as Comissões e as interessadas poderão se inscrever do dia 26 a 30 de junho no prédio da Prefeitura de Epitaciolândia situada Rua Capitão Pedro de Vasconcelos N° 257, Bairro Aeroporto, no horário de expediente, das 08h as 12 e das 14h as 17h.

Para as inscrições as interessadas deverão ter de 15 a 25 anos de idade, ser solteiras, residir em Epitaciolândia, e no ato das inscrições as candidatas deverão apresentar cópia de documento de identificação, comprovante de residência. (Conta de Luz, água ou telefone). 01 foto 3×4 – Menores de 18 anos de idade deverão ir acompanhados dos pais ou responsável munidos dos documentos acima citados.

A seletiva está previsto para acontecer no dia 7 de julho local a ser definido e divulgado pela comissão, onde serão escolhidas por num corpo de jurados 12 candidatas que comporão o quadro de garotas que participaram dos ensaios para o grande dia do concurso a ser realizado no dia 02 de setembro de 2017.

Todas as Informações poderão ser obtidas com a comissão organizadora no prédio da Prefeitura e o regulamento está disponível no site da prefeitura http://www.epitaciolandia.ac.gov.br/ ou ainda na página social no facebook https://www.facebook.com/municipio.epitaciolandia.

Clique abaixo para baixar o regulamento

Regulamento Garota Agro fest 2017

