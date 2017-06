Comissão organizadora, SEBRAE e Prefeitura se reúnem para traçar planos para Agro Fest 2017

Aconteceu na manhã desta sexta-feira dia 16, uma reunião na Prefeitura de Epitaciolândia com membros da Comissão Organizadora, Prefeitura e SEBRAE para discutir detalhes sobre a realização da 1º Agro fest que irá acontecer no final do mês de agosto, a festa que costumeiramente acontecia no mês Abril ou início de maio será realizado nesta data para não conflitar com outras agendas de eventos realizados em outros municípios, alem disso outra novidade é a PPP (Parceria Publico Privado) que possibilitará que um grupo de empresários locais possa realizar a festa diminuindo significativamente os gastos por parte do erário público municipal.

Na reunião foi apresentado o Croqui da festa e foi definido ainda as comissões para a organização da festa delegando o papel de cada uma, ficou acertado ainda que já na próxima semana seja aberto as inscrições para a seletiva da Garota Country 2017. Alem disso se dará início também o cadastramento das comitivas.

Segundo o organizador Walter conhecido como Brega, será realizado já na primeira semana de Julho o Baile das Comitivas onde serão apresentadas as garotas Selecionadas que vão participar do Concurso da Garota Country 2017. Alem do concurso várias atrações serão oferecidas a polução, como Rodeio, Shows, Prova de laço e tambor, dentre outras.

Comentários