Comissão seleciona 13 jovens para concorrer a mais bela da Agrofest 2017

A comissão organizadora do evento Agrofest 2017, feira de agronegócios de Epitaciolândia, a ser realizado no final de agosto próximo, realizou no ginásio de esportivo Wilson Pinheiro, a seletiva das garotas que irão concorrer ao título da mais bela do ano.

O contou com a participação do vice-prefeito Raimundão, vereadores, convidados e muita torcida que foram até o ginásio, para ver a seletiva que contou com 23 inscrições neste ano. A disputa foi acirrada para o jurado convidado, onde escolheram 13 no total.

Todas passaram por um severo treinamento que ficará a cargo do coreógrafo Roberto Carlos, o Péu, onde pretende, junto com a comissão, deixar as jovens afinadíssimas para o desfile e possam realizar uma bela coreografia, além do desfile. Todas passaram a ter aulas de passarela, postura e ensaios constantes.

Sob a coordenação do repórter cinematográfico Wesley Cardoso, será divulgado um vídeo promocional com todas as concorrentes, que será divulgado nos meios de comunicação nos próximos dias, além de fotos dos ensaios.

O evento deste ano, será uma iniciativa ‘Público Privada’, terá o empresário Walter ‘Brega’, um dos que estará à frente do grupo, destacou o grande avanço para a realização do evento, sem falar das parcerias com empresas de médio e grande porte que irão estar presente no evento, sem falar da geração de emprego e renda antes e depois.

A iniciativa ‘Participação Público Privada’, irá trazer mais investimentos para o evento, visando mais atrativos para o Município. Serão empresários com visão mais aguçada estarão focados em realizar uma grande festa e quem vai ganhar, será o público com shows em vários segmentos.

