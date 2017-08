Compromisso com o recurso público faz com que a Prefeitura de Brasiléia saia da lista dos inadimplentes

Os recursos públicos vêm sendo tratados com grande compromisso e responsabilidade pela atual gestão. Ao assumir o município, a Prefeita Fernanda Hassem se deparou com uma situação nada agradável, pois a Prefeitura de Brasiléia encontrava-se no início de 2017 inadimplente em 9 itens, junto ao CAUC (Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias), em outras palavras é quando a prefeitura está com o nome negativado, como se fosse o SERASA dos municípios, impossibilitando a mesma de receber recursos.

Dentre os itens de inadimplência encontravam-se irregularidade nas contribuições previdenciárias federais, ausência de prestação de contas de recursos federais recebidos anteriormente, contribuições de FGTS que não eram repassadas, e sistema de convênios de não estava regularizado.

Tornar a Prefeitura adimplente foi priorizada pela gestão, sendo necessária uma grande articulação e empenho da equipe, principalmente do Planejamento e Finanças e nesta sexta-feira, 11, o momento tão esperado aconteceu, a Prefeitura de Brasiléia saiu da lista dos inadimplentes, ficando apta para receber recursos e a partir daí, planejar mais ações que visem garantir investimentos à população.

Comentários