Comunidade a mais de 110km de Brasiléia recebe Atendimento Itinerante da Prefeitura

Prefeitura de Brasiléia realiza Atendimento Itinerante na comunidade do Tojal no km 84

Cuidar da saúde da população tem sido prioridade da atual gestão, com investimentos tanto para os moradores da cidade quanto da área rural.

Nesse sentido a Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Saúde montou uma grande estrutura e levou atendimento itinerante à comunidade do Tojal, localizada no km 84, mais 62 km de ramal. Os serviços ofertados incluíram atendimento médico, odontológico, vacinação, palestras preventivas e dispensação de medicação.

Para Ivanildo dos Santos, mais conhecido por Tojal, morador da comunidade essa ação da Prefeitura é de fundamental importância para quem mora distante da cidade.

“Estou muito feliz. Essa é a primeira vez que a Prefeita vem em nossa comunidade e não é só pra fazer uma visita, vem trazendo a equipe da saúde para realizar um sonho nosso. Um itinerante dessa forma, nunca tinha acontecido aqui”.

Leila Galvão, deputada estadual também participou da atividade “Em 12 anos conseguimos avançar muito em Brasiléia. É gratificante vermos que os trabalhos estão tendo continuidade na gestão da Prefeita Fernanda Hassem, tanto na cidade quanto no campo. A esperança voltou. As condições não são boas, mas existe uma gestão comprometida em fazer o melhor pela população e eu continuarei sempre sendo parceira”.

Fernanda Hassem destacou que não basta investir em infraestrutura, mas ter o cuidado com os cidadãos, principalmente com a saúde da população.

“Agradeço a Deus por ter me dado oportunidade de está na condução do nosso município e podermos levar mais qualidade de vida e dignidade às comunidades mais distantes. A minha missão é retribuir a confiança em mim depositada com muito trabalho. A saúde foi a mais afetada negativamente e a nossa prioridade nessa gestão é fazer a área da saúde renascer. Está só começando o que faremos para o nosso povo, para nossa gente”, destacou a Prefeita.

Participaram também os vereadores Edu, Rosildo, equipe municipal e a comunidade local.

Na ocasião a Prefeita Fernanda Hassem anunciou que no início de setembro as máquinas entrarão para iniciar os trabalhos de recuperação do ramal do km 84, Tojal, beneficiando também essa comunidade.

