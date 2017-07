Comunidade do Arraial no km 84 é beneficiada com recuperação do ramal

Garantir investimentos que proporcionem mais qualidade de vida à população, tanto rural quanto urbana, tem sido prioridade da atual gestão que está apenas com 6 meses à frente da Prefeitura de Brasiléia e já é visível os avanços em diversas áreas.

Investir na abertura e recuperação de ramais é de fundamental importância para o produtor rural, pois garante a trafegabilidade de inverno à verão e o escoamento da produção e esse é um compromisso da gestão da Prefeita Fernanda Hassem. Visando beneficiar o maior número de comunidades possível, a Prefeitura inicialmente está com três frentes de trabalho, com máquinas e a equipe municipal nos ramais do km 17, 59 e no km 84, sendo todos esses trabalhos realizados com recurso próprio.

Nesse sentido, a Prefeita Fernanda Hassem esteve neste sábado, 8, na comunidade do Arraial, ramal do km 84, visitando os moradores e participou de uma reunião para anunciar o início da recuperação do referido ramal, que há muitos anos não recebia esse investimento, onde será realizado o melhoramento com piçarramento dos pontos críticos, construção de pontes e bueiros nos locais necessários.

O senhor Antônio Sampaio Braga, morador antigo da comunidade falou da satisfação em receber a Prefeita no ramal “Pra nós é um privilégio receber a Prefeita Fernanda Hassem aqui em nosso ramal nessa reunião com os moradores. Estamos satisfeitos com o trabalho que ela vem realizando, no início do verão já beneficiando a nossa comunidade, só temos a agradecer, pois a melhoria do ramal é um desejo antigo da comunidade e que só está sendo possível graças ao compromisso da nossa Prefeita, que está de parabéns juntamente com toda sua equipe”.

O senhor Cristovão Rodrigues, que é produtor de queijo e manteiga e fornece para vários mercados e pizzarias de Brasiléia e Epitaciolândia, falou desse importante trabalho de recuperação do ramal “Só temos a agradecer esse trabalho da Prefeita Fernanda Hassem, por que não adiantav nada eu produzir tanto queijo, manteiga e tantos outros produtos aqui da comunidade, se eles não tiverem como chegar até o mercado para serem comercializados. O que o produtor precisa é ter acesso nos ramais durante todo o ano e é esse trabalho que essa equipe vem fazendo, garantindo que a nossa produção seja escoada e garantindo a nossa fonte de renda”, finalizou Cristovão.

“A Prefeitura tem administrado de forma eficiente todos os recursos, que não são muitos, para garantir a recuperação do maior número de ramais esse ano e para isso, conta com o apoio fundamental das comunidades. É a junção de esforços para proporcionar um trabalho de qualidade ao produtor rural”, ressaltou Antônio Francisco, Secretário Municipal de Agricultura e coordenador das atividades de ramais.

O vereador Edu que participou da reunião também mencionou sobre a importância do investimento “Nos enche de orgulho vermos uma gestão compromissada com a população, realizando investimentos não somente na área urbana, como também ao produtor rural. A recuperação de ramais é muito importante e enquanto Poder Legislativo, estaremos sempre à disposição e apoiando essas ações que irão melhorar a vida da comunidade. Só temos a agradecer o trabalho que vem sendo feito em nosso município”.

A Prefeita, que foi recepcionada de forma bem acolhedora pela comunidade AMPAESQ, falou desse trabalho que está sendo levado aos produtores rurais “É um momento de muita alegria está nessa reunião técnica com os moradores aqui do Arraial, para anunciar a recuperação desse ramal que era uma reivindicação antiga dos moradores. Reafirmo o nosso compromisso em fazer um trabalho de qualidade que garanta acesso à todos de inverno a verão, onde o produtor poderá escoar toda sua produção sem maiores transtornos. A credibilidade que a comunidade tem depositado em nós é o que nos motiva para trabalhar cada vez mais pela nossa querida Brasiléia”, destacou Fernanda Hassem.

Comentários