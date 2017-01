Comunidade do Ramal do 13 recebe a prefeita Fernanda Hassem em sua primeira semana de gestão

Da Assessoria

Com a chegada do inverno as condições dos ramais em Brasileia pioram, e pensando em evitar o isolamento dos moradores, e garantir o escoamento da produção a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, participou de reunião na comunidade do ramal 13, com famílias que moram na comunidade.

Objetivo da reunião foi chegar a um acordo, para que seja feito um trabalho paliativo nos trechos mais críticos do ramal, para evitar o isolamento de cerca de 40 famílias, que usam o ramal para escoar a produção, incluindo criação de galinhas para a Acreaves, e produção para a feira aos domingos. São aproximadamente 4 km que estão em situação crítica, precisando de uma intervenção da prefeitura com urgência.

Após ouvir a comunidade ficou definido que será feito um trabalho de melhoramento nos trechos com atoleiros, bueiros e ladeiras. A comunidade vai apoiar fazendo a doação da piçarra, para que seja feito um trabalho de qualidade, evitando assim o isolamento das famílias que precisam do ramal diariamente para se deslocar até a cidade.

“Importante neste momento, é que na primeira semana de mandato, a prefeita já está em nossa comunidade, nos ouvido conhecendo os nossos problemas, e resolvendo junto com a comunidade. Mesmo no período de inverno, já tiramos os encaminhamentos, evitando assim o isolamento dos moradores, e a perda da produção”, ressaltou o morador Raimundo Duarte de Oliveira.

A prefeita falou da importância de ouvir a comunidade.

“Agradeço a oportunidade de está administrando a cidade de Brasileia, essa realidade eu já conhecia antes da eleição, e quero permanecer perto das pessoas. Juntos vamos vencer essas dificuldades, nossa equipe está muito desafiada, e queremos cuidar da cidade e do campo. Vamos começar com esse trabalho paliativo para evitar a perda da produção, e o isolamento das famílias”, concluiu Fernanda Hassem.

