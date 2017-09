Comunidade Rural de Brasiléia é contemplada com cursos profissionalizantes

Graças a uma parceria firmada entre a Prefeitura de Brasiléia e o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) está sendo garantida a qualificação profissional a 30 pessoas da área rural, nos cursos de inseminação artificial e doces e salgados.

Ambos os cursos serão realizados no km 26, beneficiando várias pessoas de comunidades rurais distintas, tendo carga horária de 40 horas. A abertura dos mesmos foi realizada nesta segunda-feira, 11, contando com a presença de autoridades e o público beneficiado.

Erizete Lima de Moraes que no ato representou a gestão municipal, destacou a importância desses cursos e da parceria.

“É motivo de muita alegria estarmos com esses 30 cursistas, que estão tendo oportunidade de se qualificarem e se prepararem para o mercado de trabalho, graças a essa parceria entre a Prefeitura e o SENAR. A Prefeita Fernanda Hassem tem um compromisso com a população e ela tem honrado com muito trabalho, agora beneficiando as comunidades rurais”.

O vereador Rosildo Rodrigues também falou a respeito “Estamos vivendo uma nova etapa de inclusão social, a Prefeitura está buscando as parcerias necessárias para beneficiar os produtores e nós temos sido parceiros desse trabalho. São mulheres e homens, filhos de produtores rurais que ganham com esse investimento. A Prefeitura tem um grande compromisso com essa revolução rural e eu estou a disposição no que for preciso para essas pessoas se qualificarem”, finalizou Rosildo.

O mobilizador do SENAR, Girlei Santos parabenizou os participantes e mencionou essa importante parceria “Parabenizo aos presentes, isso mostra que estão interessados em se qualificarem. Agradeço o empenho do vereador Rosildo que articulou essa demanda e a Prefeitura de Brasiléia, através da Assistência Social. Essa junção de parcerias só beneficia as comunidades rurais. Não vamos ensinar, vamos somar conhecimentos”.

Ao final dos cursos os participantes receberão certificados de conclusão reconhecidos pelo MEC.

