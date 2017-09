Comunidade Rural de Brasiléia é Contemplada com Programa Saúde Itinerante e com a recuperação do Ramal

A comunidade Boa Vista do Rio do Ouro, localizada no km 59, mais 74 km de ramal está sendo beneficiada com a recuperação do ramal pela Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de Agricultura.

Além desse investimento de fundamental importância para os moradores, os mesmos foram contemplados nesta sexta-feira, 22, com o Programa Saúde Itinerante, realizado pela gestão municipal através da Secretaria de Saúde.

Foram centenas de pessoas contempladas com atendimentos médicos e odontológicos, PCCU, pesagem dos beneficiários do Programa Bolsa Família, vacinação e palestras educativas.

A senhora Vanderleia Silva moradora da comunidade agradeceu ao trabalho da gestão municipal.

“Acho muito importante esse itinerante, pois antigamente para se vacinar era preciso levar os filhos na cidade e nem tínhamos ramal. O dia de hoje é muito importante, pois há 7 anos não tinha atendimento médico na nossa comunidade e quem não tem condições, não tem como ir até a cidade. Outra maravilha é que o carro foi me buscar na porta da minha casa. Agora tem ramal até lá. Estamos todos muito felizes com tantas ações acontecendo em tão pouco tempo em Brasiléia”.

Para o Secretário Municipal de Saúde Francisco Borges, essa ação visa promover atendimento de igualdade aos moradores da zona rural e urbana.

“Através de um pedido da Prefeita Fernanda Hassem, trouxemos o Itinerante para essa comunidade tão distante, visando fortalecer o atendimento na zona rural, com os mesmos serviços que são ofertados na cidade, para complementar e dar igualdade de atenção à saúde de todos”.

Anacleto Maciel falou da alegria em receber os investimentos da Prefeitura.

“Passamos muitos anos sem itinerante e isso é algo que buscamos por muito tempo e hoje é atendido mais de 300 pessoas. O ramal também está sendo recuperado e vai melhorar mais ainda, pois precisamos dele para transportar os nossos produtos. É uma grande alegria para a nossa comunidade”

O Presidente da Câmara de Brasiléia vereador Rogério Pontes mencionou a importância do benefício.

“É um momento de alegria estarmos participando desse quarto itinerante. A nossa prefeita Fernanda Hassem e a equipe da Saúde estão de parabéns e mais de parabéns está a comunidade aqui da família Maciel, recebendo esse atendimento de saúde, proporcionando o melhor para esses moradores que residem tão distantes da cidade”.

A Deputada Estadual Leila Galvão parabenizou a gestão municipal pelas ações realizadas.

“Estamos muito felizes nessa comunidade, onde vivem muitos moradores e moradoras da reserva extrativista Chico Mendes. É um dos ramais mais antigos e extensos e hoje com essa ação muito positiva da Prefeitura de Brasiléia, completa o quarto itinerante na zona rural, nas comunidades mais distantes. Toda a equipe municipal está de parabéns pelo trabalho que vem realizando no município”.

O Deputado Federal Léo de Brito, que participou da atividade, também falou a respeito.

“Nada nos deixa mais felizes do que quando trazemos recursos, esses recursos são aplicados com competência e honestidade e é isso que a Prefeita Fernanda Hassem está fazendo. É uma grande parceria com o mandato da Deputada Leila Galvão e quando eu vejo tantos benefícios sendo aplicados a mais de 60 km do município e quem precisa sendo atendido, nos enche de orgulho. Parabéns prefeita por todo esse trabalho realizado”.

A Prefeita Fernanda Hassem falou da satisfação em levar investimentos, principalmente às comunidades mais distantes.

“Estamos realizando em parceria com o Governo do Estado a recuperação desse ramal, que é um dos mais extensos de Brasiléia por entendermos a necessidade dos moradores. Esse é o nosso quarto atendimento itinerante, dessa vez sendo realizado a mais de 70 km de ramal, na reserva extrativista Chico Mendes. O dever da nossa gestão é realizar ações como essas. Precisamos querer o bem da nossa cidade e principalmente, das comunidades rurais de difícil acesso. É isso que estamos fazendo, pois a nossa Prefeitura é para o bem de todos”.

Participaram também da atividade os vereadores Rozevete, Edu, Rosildo e Zé Gabriele, Francisca Bezerra Presidente do STR, Zico Bronzeado, equipe municipal e a comunidade local.

Em apenas nove meses de gestão já foram quatro comunidades rurais de difícil acesso beneficiadas com o Programa Saúde Itinerante.

