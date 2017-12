Conclusão do Ensino Infantil da Escola Os Pastorinhos em Brasiléia tem formatura

A Prefeita Fernanda também prestigiou a formatura de 60 alunos do ensino infantil da Escola Municipal Os Pastorinhos, o evento foi realizado no clube da Policia Militar de Brasileia e contou com a presença da Deputada Estadual Leila Galvão, Secretária Municipal de Educação Ramiege Rodrigues, funcionários da Escola, familiares e formandos.

A Prefeita Fernanda Hassem destacou a importância dos eventos: “Começar a noite em um evento tão bonito, preparado com tanto amor pelos professores e diretora da escola Os Pastorinhos, reunindo toda a família e mais importante proporcionando o crescimento escolar dessas crianças é motivo de muita alegria. E a posse da nova Diretoria da Academias de Letras e Artes de Brasileia só mostra que estamos no caminho certo, incentivando a cultura, melhorando a educação e é assim que construímos uma sociedade com baixos índices de violência, e eu coloco a prefeitura a disposição para poder levar para mais pessoas a cultura”, finalizou Fernanda.

Comentários