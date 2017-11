Concurso da PC se aproxima do fim com o resultado do exame psicotécnico

O Concurso para o provimento de vagas para auxiliar de agente de polícia civil, auxiliar de necropsia, delegado e escrivão de polícia se aproxima de seu final com a divulgação do resultado do exame psicotécnico, ocorrido nesta terça-feira (14).

A lista se encontra no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE: Disponível em http://www.diario.ac.gov.br), Edição Nº 12.180. A partir da página 16 estão os nomes dos aprovados para o cargo de agente de polícia (16-19), auxiliar de necropsia (19), delegado (19 a 20) e escrivão (20).

A mesma publicação do DOE traz ainda o resultado final prova prática de digitação para o cargo de escrivão de polícia civil e a convocação preliminar para o exame médico toxicológico para os aprovados na prova de digitação.