Concurso DETRAN AC 2017 – Últimas notícias sobre o concurso

Um dos órgãos para o qual se espera edital aberto é o Detran – AC, cujo último concurso foi feito em 2015, por meio de processo simplificado.

O Detran – AC realizou, em 2015, processo simplificado para contratação de 80 novos servidores, com vagas divididas entre os cargos de técnico administrativo, orientador e examinador de trânsito. Todos os cargos tinha exigência de ensino médio, além de técnico para examinador.

Os candidatos foram avaliados em três fases: análise curricular e titular, investigação criminal e investigação social. As cidades de lotação dos aprovados eram Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com carga de 40 horas semanais.

O último concurso do Detran do Acre foi realizado em 2009 pela Fundação CESGRANRIO. O edital contou com 147 vagas dividido entre os cargos de: Agentes de autoridade de trânsito, Examinadores de Trânsito, Técnico Administrativo, Advogado, Analista de Sistemas, Assistente técnico, Contador, Engenheiro Civil e Pedagogo.

O processo seletivo realizado em 2015 tem validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Sendo assim, o certame ainda está válido, porém o último concurso público do Detran do Acre foi realizado em 2009 e sua validade já encerrou.

A carência de um novo Concurso Público é grande, devido a necessidade de renovação do quadro de funcionários. Até o momento não temos previsões sobre um novo concurso.

A necessidade de um novo concurso para o Detran do Acre é grande, caso o edital não seja divulgado em 2017, a possibilidade de um certame do DETRAN AC 2018 aumentam.

