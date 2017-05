Concurso PM: Provas de aptidão física serão realizadas em junho

A secretaria de Gestão Administrativa (SGA) divulgou, em publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), de sexta-feira, 12, a lista de convocação para prova de aptidão física (Taf) do concurso para praças da Polícia Militar do Acre.

Os testes serão realizados nos dias 4, 5, 6 e 7 de junho, nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A lista contém pontuação, número de inscrição, data, horário e local de prova.

Foram convocados os candidatos aprovados na prova objetiva dentro do quantitativo de cinco vezes o número de vagas ofertadas por cada cargo.

São ofertadas 250 vagas. Destas, 184 são para o sexo masculino e 46 para o sexo feminino, 10 para o cargo de aluno soldado músico e outras 10 para o cargo de aluno soldado de saúde, ou seja, cinco para técnico em enfermagem e cinco para auxiliar de saúde bucal. O salário ofertado para todos os cargos é de R$ 3.319,12.

Subsequentes ao taf ainda devem ocorrer o exame psicotécnico, a prova prática instrumental e o exame médico e toxicológico, e, por último, a investigação criminal.

Comentários