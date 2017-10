Confira o resultado da Mega-Sena desta terça-feira; prêmio acumulou

A Mega-Sena sorteou hoje (17) um prêmio de R$ 2,5 milhões para quem acertasse as seis dezenas. O sorteio extraordinário, do concurso 1.978, foi realizado em São Paulo. Confira as dezenas:

02 – 06 – 22 – 44 – 55 – 57

Nenhum apostador acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. A previsão de prêmio para o próximo concurso, que será realizado na quinta-feira (19), é de R$ 4 milhões.

Vinte e nove apostas acertaram a quina e levam cada uma R$ R$ 30.492,05. Mais 2.089 apostas acertaram quatro dezenas e ganham cada uma um prêmio de R$ R$ 604,71.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50, e pode ser feita em lotéricas de todo o país ou pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal até as 19h (horário de Brasília).

Saiba como é calculado o prêmio

O valor arrecadado com o concurso da Mega-Sena não é totalmente revertido em prêmio para o ganhador. Parte do montante é repassada ao governo federal para investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança, cultura e esporte.

Além disso, há despesas de custeio do concurso, imposto de renda e outros, que fazem com que o prêmio bruto corresponda a 46% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (sena);

19% entre os acertadores de 5 números (quina);

19% entre os acertadores de 4 números (quadra);

22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulado para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final zero ou 5.

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Comentários