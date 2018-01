Conjunto Laelia Alcântara na região do Calafate registra quarto homicídio este ano

Criminosos armados efetuaram vários disparos e um deles atingiu a região do peito da vítima.

Da Redação Ac24horas

No final da tarde de quinta-feira (4) mais um homicídio foi registrado na primeira semana de 2018. A vítima dos homens que realizaram os disparos era David Rodrigues da Silva, 32 anos, que andava em sua bicicleta pela rua Flamengo no conjunto Laelia Alcântara no bairro Calafate quando foi alvejado com um disparo que atingiu seu peito que o levou a morte.

A vítima estava de bicicleta quando foi surpreendida pelos criminosos que passaram na rua em uma motocicleta. Armados eles efetuaram vários disparos e um deles atingiu a região do peito da vítima que morreu no local.

A ambulância da Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas, o homem já não apresentava sinais vitais.

Os homens da Polícia ao chegar ao local fizeram o isolamento da área até que os profissionais do Instituto Criminalística chegasse.

Com esta morte já são 4 homicídios nos primeiros quatro dias do ano. Uma tentativa de homicídio foi registrado no bairro Mocinha Magalhães no final da tarde de ontem, mas a vítima escapou com um tiro na perna, se livrando dos outros cinco disparados em sua direção.

