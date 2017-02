Conselho Tutelar de casa nova em Brasiléia

A prefeita, Fernanda Hassem, visitou na terça-feira,14, a nova sede do Conselho Tutelar, em Brasiléia, que agora passa a funcionar no centro da cidade facilitando a ação dos conselheiros e da população.

Em Brasileia são 5 conselheiros que trabalham de acordo com o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), eles são escolhidos pela comunidade por eleição direta pra mandato de três anos, permitida uma recondução. A prefeita fez ainda a entrega de uma carro, que estava parado desde novembro do ano, por falta de manutenção.

Maria Aucilene da Costa Andrade, presidente do Conselho Tutelar falou da importância dessa parceria.

“É muito gratificante, nós passamos momentos difíceis e quando a prefeita assumiu ela mostrou todo cuidado com nosso trabalho e espaço. É uma felicidade para nossa equipe receber nesse momento essa casa, e esse carro. Isso vai facilitar muito nosso trabalho, já que nossa demanda é muito grande”, disse.

Conselho Tutelar

Rua Major Salinas, 127, centro

Telefones:

3546-5494

99949-3127(Plantão)

Comentários