“Construíram banheiro com fossa ladeira acima na Reserva Chico Mendes”, diz deputado

O deputado Antônio Pedro (DEM) denunciou na manhã desta terça-feira (4), o que ele classifica como abandono total das famílias que moram na Reserva Chico Mendes, no quilômetro 59 da estrada de Assim Brasil. O parlamentar destaca que os moradores da localidade estão sem acesso e os benefícios que estariam recebendo não atende as suas necessidades, já que as obras estariam sendo executadas sem qualidade e sem nenhum tipo de fiscalização.

“Os moradores da Reserva Chico Mendes apresentaram diversas reivindicações.A impressão que tem é que ele são bem tratados, mas a verdade é que estão isolados, sem nenhum tipo de apoio. Visitamos a localidade e sabemos das necessidades e dificuldades que a população encontra. O ramal só está funcionando porque um comprador de castanha abriu um varadouro para passar o caminhão para comprar o produto”, destaca Antônio Pedro.

Segundo o deputado, muita gente tem tirado proveito político da reserva, mas quem mora no local sofre com a falta de apoio. “Um exemplo foram os banheiros que foram construídos na localidade. A fossa é mais alta que o vaso sanitário. Cada banheiro custou R$ 12 mil para fazer, mas não atende as necessidades dos moradores. O cidadão ganha a licitação, mas não há nenhum tipo de fiscalização do trabalho executado naquela região”, destaca o oposicionista.

Antônio Pedro destaca o relato de Luiz Bento, um dos moradores da reserva. “Aqui ninguém pode usar esse banheiro, já que a fossa fica de ladeira acima, como é que a água vai subir. As empresas querem saber se vão ganhar seu dinheiro, não querem saber se a obra vai atender a finalidade. O deputado Alan Rick colocou uma emenda de R$ 300 mil e Petecão mais R$ 300 mil para melhoria de ramais a partir do próximo ano”, finaliza o deputado.

