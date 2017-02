Consulado peruano e autoridades brasileiras realizam encontro para discutir problemas enfrentados na tríplice fronteira

Neste final de semana, as autoridades brasileiras reuniram-se com representante do consulado peruano para tratar sobre a dificuldade enfrentada pelos mototaxistas brasileiros e toritos peruanos, no que diz respeito ao acordo firmado entre as duas categorias e que não vem sendo cumprido, fator este que acarreta em déficit econômico para ambos países.

Também foi discutido o tema “Segurança na Fronteira”, onde as autoridades relataram o descumprimento por parte da aduana peruana, no que se refere ao acordo de passe livre de 50 km para os cidadãos dos três países, sem a necessidade de tirar visto. Fato este que não ocorre no lado peruano pois, a polícia aduaneira impede o ingresso de brasileiros e bolivianos ao perímetro pós aduana. Já no Brasil e na Bolívia não se tem esse problema porque o acordo vem sendo cumprido.

Participaram do encontro, Cónsul General do Perú, Felix Germán Vasques Solis, o Vice-Prefeito de Assis Brasil, José Ferreira, o Zé do posto (PSD), o Prefeito de Iñapari, Afonso Cardoso, o Zizinho, Vereador Antonio Marinho, representando o Poder Legislativo Municipal, bem como a Polícia Federal, Polícia Militar, Secretária de Gabinete, Toinha Gadelha, Secretário de Administração, Orcélio Rios, Secretário de Saúde, Dorismar Ribeiro, Secretário de Obras, Samuel Silva, dentre outros segmentos da sociedade.

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

