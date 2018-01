Contabilidade Macabra: em menos de quinze dias, Acre registra quase 30 mortes de forma violenta

Onze homicídios foram registrados no Acre somente na primeira semana de janeiro de 2018.

O número alarmante vai na contramão das expectativas da Secretaria de Segurança Pública do Acre.

Avança sem tréguas o número de assassinatos registrados no Estado do Acre somente nas duas primeiras semanas de janeiro de 2018, e na “contabilidade Macabro” nada menos que 29 pessoas já foram mortas em menos de 15 dias no estado. Mesmo com a onda crescente da violência sem controle no Estado, o secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, continua na sua pré-campanha para vice-governador, enquanto a população vive apavorada sob o signo do medo e o governador Tião Viana descansa de férias na Europa.

E bom lembrar em evento realizado pela Frente Popular do Acre (FPA) na manhã da terça-feira (28) de novembro 2017, o secretário de segurança pública, Emylson Farias (PDT) foi lançado como vice do pré-candidato ao governo do Acre, Marcus Alexandre (PT).

A coletiva aconteceu no auditório da Biblioteca Pública, por volta das 8h30min. O governador Tião Viana (PT), o presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Luíz Thê, e alguns dirigentes dos partidos ligados a FPA, estiveram presentes e comemoraram a chapa escolhida e de acordo com o Marcus Alexandre, Emylson foi o escolhido para trilhar o caminho de luta em prol do bem estar dos acreanos.

“Foi escolhido um guerreiro para essa luta. Emylson lutará junto comigo para fazer diferença no governo do Acre, temos respeito por todos os partidos. Essa questão da segurança precisa de muita responsabilidade. O controle das fronteiras e a entrada das drogas é um assunto que precisa de muita atenção e ações de planejamento. Emylson terá muito a contribuir pois já é da área. Nós vamos apresentar à população, durante a campanha, estratégias sobre a segurança pública e sobre o desenvolvimento econômico, desburocratizando certas produções do Estado, principalmente nas áreas do interior acreano” ressaltou Marcus Alexandre na coletiva.

O atual governador do Acre, Tião Viana, aproveitou o momento para falar da alegria de ver o crescimento da frente popular no estado e a confiança na chapa escolhida para concorrer as eleições de 2018.

“Sei que não será fácil, mas acredito que Marcus Alexandre, junto com Emylson, estão preparados para isso – referindo-se a eleição de 2018”, enfatizando Viana. O governador também anunciou que seguirá com sua carreira médica, após a saída do cargo.

O anunciado vice, afirmou durante o evento que é “ameaçado todos os dias” e que “não foge dos desafios”. “A força policial está no limite dela, fazendo o que é possível e impossível. Chegou a hora da política ajudar a segurança pública nesse Estado e nesse país. Refirmando que iria lutar todos os dias para promover uma cultura de paz no Acre. Temos convicção de que só a política pode melhorar a situação da segurança no Brasil”, declarou Farias na coletiva que aconteceu no auditório da Biblioteca Pública no dia 28/11/2017.

Em um breve resumo, pesquisando na página da rede social da jornalista policial Lilia Camargo, que acompanha diariamente a onda de assassinatos no Estado, deu para ver a situação que se encontra os acreanos nos primeiros 15 dias de 2018.

Confira número de homicídios:

Lista de mortes violentas nas duas primeiras semanas do mês de janeiro de 2018.

Esta semana tivemos 14 mortes violentas, sendo 12 delas por arma de fogo e duas por arma branca. Com exceção de uma mulher, os demais mortos são todos do sexo masculino com idades entre, 18 e 47 anos.

Na semana passada, tivemos 13 mortes violentas, sendo 9 por arma de fogo e quatro por arma branca. Todas as vítimas eram do sexo masculino e tinham idades entre 15 e 52 anos.

Juntando as duas semanas, pelo menos 28 mortes foram registradas em menos de 15 dias.

Segue a lista e fotos de algumas das vítimas:

Mortes Violentas – Janeiro de 2018

PRIMEIRA SEMANA – 01/01 ao dia 07/01

Segunda-feira – 01/01

1 – Josué Souza de Araújo, morto a facadas, Transacreana

2 – Izomar Vieira de Andrade (47), Ramal da Uga, Belo Jardim, morto a facadas.

Terça-feira – 02/01

3 – Alan Lima Leite (25) – Ramal Bom Jesus, morto a tiros.

4- Francisco da Silva Soares (52), Ramal Menino Jesus, Taquari, morto a tiros.

Quinta-feira – 04/01

5 – David Rodrigues da Silva, Rua Flamengo, Laélia Alcântara

Sexta-feira – 05/01

6 – Francisco Cleuderson Sales de Oliveira (33), Jorge Lavocat, morto a tiros.

7 – Venilson Cruz dos Anjow (29), Rua das Mangueiras, Boa União, morto a tiros.

8 – Jamisson da Silva Marques (27), bairro Remanso, Cruzeiro do Sul, morto a tiros.

9 – José Esmael Pereira da Silva (31), sofreu tentativa de homicídio em Feijó dia 26 e morreu em Cruzeiro do Sul. Alvo de tiros.

Sábado 06/01

10 – John Wesley, 15 anos, Cidade do Povo, morto a tiros.

11- Roseane Dantas da Costa (14), Tarauacá, degolada.

Domingo 07/01

12 – Herlem Moraes da Silva, Estrada do Calafate, morto a facadas (Autor preso)

13 – Josué de Almeida Pontes (20 anos), Travessa Cerâmica, Alto Alegre, morto a tiros.

SEGUNDA SEMANA – 08/01 a 14/01

Segunda-feira 08/01

14 – Altevir Rodrigues de Oliveira (61), km 10, morto a tiros, Porto Acre (Latrocínio)

15 – Mateus Souza Gomes (19), Tucumã, morreu em troca de tiros com a polícia.

16 – Alisson Pereira (23), Tucumã, morreu em troca de tiros com a polícia

17- Raimundo Venâncio de Souza (47), morreu no PS, golpes de paulada em briga generalizada na estrada do Calafate, domingo (7).

Terça-feira (9)

18 – Auricio da Silva Brito (30), Montanhês, morreu no PS após levar um tiro.

Quarta-feira 10/01

19 – Geris da Silva Ângulo (29), assassinado a tiros, bairro Taquari.

20 – Karlison da Silva Braga (19), assassinado a tiros, Santa Inês.

21 – Odair de Souza Silva (21), morto a tiros, Boa União (Sobral).

Sexta-feira 12/01

22 – Rubens Damásio da Silva (22) morto a facadas no município de Feijó.

Sábado 13/01

23 – Débora Freitas Bessa (19), morta a facadas, Caladinho/Tancredo.

24 – Marcley Cunha Marques (34), morto a tiros, Quinari.

25 – Alexandre da Silva Nazaré (32) e Antônio da Rocha Viana, mortos a tiros.

26 – Wesley de Araújo (18), Ramal do Mutum/Alto Alegre, morto a tiros.

27 – Jardel Filgueiras Gadelha (33), Seringal Barra da Colônia, Xapuri, morto a tiros.

Segunda-feira 15/01

28 – Junior César Pontes (19). Assassinado a tiros no Bairro das Placas em Rio Branco.

29 – Igor Cândido Ribeiro, disparo de arma de fogo na cabeça, na Rua 7 de dezembro, no Estrada da Sanacre, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Já na noite de domingo, Jovem leva tiro na cabeça enquanto voltava da casa da namorada na Baixada da Sobral

Moradores disseram à PM-AC que Igor Cândido Ribeiro voltava da casa da namorada quando foi baleado, em Rio Branco.

O jovem Igor Cândido Ribeiro, de 19 anos, levou um tiro na cabeça na noite de domingo (14), na Rua 7 de dezembro, Estrada da Sanacre, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Populares falaram para a Polícia Militar do Acre (PM-AC) que Ribeiro voltava da casa da namorada quando foi atingido pelo disparo. A assessoria de comunicação da PM-AC informou que o jovem morreu na manhã desta segunda-feira (15) no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), mas o Instituto Médico Legal (IML) disse que ainda não tinha recebido nenhum chamado com o nome da vítima.

A PM-AC falou que Ribeiro estava de bicicleta quando foi abordado por dois suspeitos em uma motocicleta. O jovem perdeu parte da massa cefálica e ainda chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No local, os moradores não passaram detalhes dos suspeitos e ninguém foi preso.

