Contra novos Códigos Penais, transporte pesado na Bolívia adere a protestos pelo País

Alexandre Lima, com agencias

A partir desta segunda-feira, dia 8, representantes de vários estados da Bolívia (Santa Cruz, La Paz, Oruro, Sucre, Potosí e Cochabamba), estarão aderindo ao protesto contra o governo de Evo Morales, indo de encontro as novas resoluções impostas no Código Penal do País.

A decisão ocorreu após uma reunião em Cochabamba com o presidente da ‘Câmara Nacional de Transporte Pesado Nacional e Internacional’, Gonzalo Valdiviezo, onde determinaram um paro nacional com bloqueio das estradas desde às 00h00 (horário Bolívia), no domingo dia 7, sendo 2h00 de segunda-feira, no horário de Brasília (DF).

As manifestações vêm acontecendo em todos o país, desde que o governo de Evo Morales vem implementando Artigos no Código Penal, onde poderá penalizar várias categorias, praticamente sem direito a defesa, segundo contam.

Segundo eles, paralisação será geral. Vários pontos estratégicos nas estradas serão bloqueados, “…O estado de Cochabamba será paralisado em retaliação a Lei do Código Penal”. Complementa chamando e pedindo para a população fique em alerta, uma vez que vão sair para paralisar as estradas.

Evo Morales vem dizendo que as paralizações e protestos pelo País, é um ato de “fascistas e racistas”, principalmente por parte dos profissionais da saúde, por não aceitarem a implantação da Lei 205, onde penaliza o médico, que responderá por qualquer sinistro que venha acontecer ao paciente, além de penalidades como ser preso por anos e perder o registro médico.

Muitos acreditam que o governo boliviano venha tentando implementar aos poucos, um regime ditatório a exemplo que aconteceu na Venezuela. A decisão de Evo Morales em concorrer ao quarto mandato, seria um dos motivos que os bolivianos vêm realizando protestos, uma vez que aconteceu um plebiscito e a população do País disse ‘Não’.

Pontes bloqueadas

Sem ter informações concretas, boatos contam que as pontes que ligam a Bolívia ao Brasil, através das cidades acreanas de Epitaciolândia e Brasiléia, poderão ser bloqueadas a partir das 00h00 horas, horário do Acre (03h00 Brasília-DF).

Outras informações dizem que o bloqueio poderá acontecer a qualquer momento na madrugada desta segunda-feira, dia 8, sendo impedido a passagem para todos, tanto de veículo, quanto a pé.

Até o fechamento desta, os órgãos de segurança da fronteira não haviam sido comunicados de possíveis bloqueios nas pontes.

Mais informações a qualquer momento.

